Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. november 2025
Zahraničie

Na severe Maďarska sa zrazil vlak s autom: Zahynulo päť ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Vo vlaku neutrpel zranenia nik.

Autor TASR
Budapešť 5. novembra (TASR) - Päť ľudí zahynulo v utorok večer pri zrážke vlaku Tokaj Intercity s osobným autom pri severomaďarskej stanici Szentmártonkáta. Nehodu vo vozidle prežila jedna osoba, ktorú z vraku vyslobodili hasiči. Záchranári ju odviezli do nemocnice v kritickom stave. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

V osobnom aute cestovalo šesť ľudí. Do záchrannej akcie nasadili profesionálnych hasičov z Nagykáty a dobrovoľných hasičov z Tápiószecső.

Železničná spoločnosť MÁV v stredu uviedla, že vodič auta porušil dopravné predpisy a na železničné priecestie vošiel napriek spusteným závorám, ktoré obišiel.

Vo vlaku neutrpel zranenia nik.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
