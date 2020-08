Na severe Nemecka otvorili školy

Rostock 3. augusta (TASR) – Desaťtisíce žiakov na severe Nemecka sa pre koronavírusovú pandémiu po takmer piatich mesiacoch v pondelok vrátili do škôl. Píše o tom agentúra DPA.



Z celkového počtu 16 nemeckých spolkových krajín je Meklenbursko-Predpomoransko prvou, ktorá ukončila študentom letnú prestávku. Do školských lavíc si prvýkrát od marcového uzatvorenia opätovne zasadne 152 000 žiakov.



Počas vyučovania musia dodržiavať viacero bezpečnostných opatrení, ako napríklad nosenie ochranných rúšok.



Žiaci sú taktiež rozdelení do viacerých skupín, v rámci ktorých nemusia dodržiavať odstupy. Nemôžu sa však socializovať s deťmi mimo svojho kruhu.



V spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko otvárajú školy taktiež v pondelok, v Hamburgu sa tak stane vo štvrtok.



Na budúci týždeň plánujú otvoriť školy v najľudnatejšej časti Severné Porýnie-Vestfálsko na západe krajiny, v spolkovom štáte Brandenbursko a v Berlíne, sumarizuje DPA.