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KURIÓZNA NAHÁŇAČKA: Kengura utekala pred mužmi zákona
Polícia na ohlásené miesto dorazila s dvomi hliadkovými vozidlami, no jej príslušníci nedokázali kenguru chytiť. Zviera zmizlo vo vysokej tráve na lúke a podľa polície ho odvtedy nikto nevidel.
Autor TASR
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Berlín 30. júna (TASR) - Náhodný okoloidúci spozoroval v sobotu v nemeckom meste Elmshorn neďaleko Hamburgu kenguru a incident oznámil na polícií. Zviera však bolo príliš rýchle a odskákalo, uviedla v pondelok policajná hovorkyňa. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
Polícia na ohlásené miesto dorazila s dvomi hliadkovými vozidlami, no jej príslušníci nedokázali kenguru chytiť. Zviera zmizlo vo vysokej tráve na lúke a podľa polície ho odvtedy nikto nevidel.
Hovorkyňa uviedla, že kengura jednoducho „príliš rýchlo“ odskákala. Podrobnosti o veľkosti či druhu zvieraťa nevedela poskytnúť.
Polícia na ohlásené miesto dorazila s dvomi hliadkovými vozidlami, no jej príslušníci nedokázali kenguru chytiť. Zviera zmizlo vo vysokej tráve na lúke a podľa polície ho odvtedy nikto nevidel.
Hovorkyňa uviedla, že kengura jednoducho „príliš rýchlo“ odskákala. Podrobnosti o veľkosti či druhu zvieraťa nevedela poskytnúť.