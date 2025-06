Na severe Pakistanu zaznamenali prvý prípad detskej obrny za 7 rokov

Islamabad 2. júna (TASR) - V oblasti Gilgit-Baltistan na severe Pakistanu zaznamenali v pondelok prvý prípad detskej obrny za posledných sedem rokov a zároveň jedenásty od januára na úrovni celej krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, podľa ktorej táto skutočnosť značne podkopáva rozsiahlu snahu tamojších úradov o imunizáciu detí voči tomuto ochoreniu.



Nový prípad hlásili po tom, ako Pakistan ukončil v nedeľu svoju tretiu celoštátnu vakcinačnú kampaň proti detskej obrne v tomto roku, ktorej cieľom bolo zaočkovať 45 miliónov detí. Miestni zdravotnícki sa momentálne snažia zistiť, ako sa poliovírus, ktorý zaznamenali pôvodne v prístavnom meste Karáči, dostal až do zmienenej oblasti, kde sa ním nakazilo isté dieťa.



Ako však približuje AP, počas letnej sezóny navštevujú turistické strediská v Gilgit-Baltistane okrem iného aj tisíce turistov z Karáči či iných miest.



Pakistan už dlhé roky realizuje očkovaciu kampaň na odstránenie detskej obrny. Spoločne so susedným Afganistanom totiž ide podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o jediné dve krajiny, v ktorých sa doteraz šírenie vírusu detskej obrny nepodarilo zastaviť. Menšie ohniská vírusu zaznamenáva zhruba desiatka krajín, prevažne afrických.



Prácu pakistanských zdravotníkov i policajtov, ktorí ich sprevádzajú, komplikujú rôzne okolnosti, napríklad fámy, že sú špiónmi Západu a vakcináciou sa pokúšajú sterilizovať moslimské deti. Takéto tvrdenia rozširujú militanti a na zdravotníkov často útočia. AP uvádza, že od 90. rokov 20. storočia prišlo pri takýchto útokoch o život viac ako 200 zdravotníkov či policajtov.