Na severe Pásma Gazy zahynulo pri boji päť izraelských vojakov

Tel Aviv 8. júla (TASR) - Päť izraelských vojakov zahynulo v boji na severe Pásma Gazy, uviedla v utorok izraelská armáda. Došlo k tomu, zatiaľ čo Tel Aviv a Hamas viedli v Katare nepriame rokovania o prímerí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Dvaja „padli pri boji v severnej časti Pásma Gazy“, oznámila izraelská armáda vo vyhlásení. Traja ďalší boli zabití a dvaja ťažko zranení pri tom istom incidente. Úrady presunuli zranených do nemocnice na ošetrenie a oboznámili ich rodiny s dianím, uviedla armáda.



Najnovšie kolo rokovaní o ukončení takmer dvojročnej vojny v Pásme Gazy sa začalo v nedeľu v katarskej Dauhe. Zástupcovia Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas sedeli počas rozhovorov v tej istej budovy v dvoch rôznych miestnostiach. Pondelňajšie rozhovory sa skončili „bez prelomu“, povedal pre agentúru AFP palestínsky predstaviteľ oboznámený s rokovaniami.



Rozhovory by mali podľa všetkého pokračovať a ento týždeň sa k nim plánuje pripojiť aj osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff v snahe zabezpečiť prímerie.



V rámci amerického návrhu 60-dňového prímeria by Hamas prepustil desať živých rukojemníkov, ktorých zajal v októbri 2023 pri útoku na Izrael, a zároveň odovzdal niekoľko mŕtvych tiel. Výmenou za to by Izrael prepustil zadržiavaných Palestínčanov, uviedli pre agentúru AFP dva palestínske zdroje. Hamas tiež podľa nich požadoval záruky týkajúce sa stiahnutia Izraela, že nedôjde k obnoveniu bojov počas rokovaní. Hnutie žiadalo aj obnovenie systému distribúcie pomoci pod vedením OSN, doplnila AFP.