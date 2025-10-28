< sekcia Zahraničie
Na severe Poľska objavili ohniská vtáčej chrípky
Autor TASR
Ilava 28. októbra (TASR) - V okrese Ilawa na severe Poľska zaznamenali v uplynulých dňoch tri nové ohniská vtáčej chrípky a museli tam zlikvidovať viac než 100.000 kusov hydiny. Miestne úrady následne nariadili likvidáciu celých chovov a vytýčili okolo nich ochranné a nárazníkové zóny. Infomruje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Okresná lekárka veterinárnej správy v Ilawe Malgorzata Kalitowska uviedla, že tam, kde to bolo možné, chovatelia hydiny preventívne pristúpili k porážke zdravých zvierat, aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Dodala, že vzhľadom na geografické podmienky a hustotu chovov sa vtáčia chrípka v tomto regióne objavuje pravidelne.
„Keďže sme hydinárskym centrom, chovatelia si uvedomujú potrebu prísne dodržiavať sanitárne režimy, aby sa choroba nešírila. Pri takom množstve zvierat predstavuje jej výskyt vážne problémy pre farmárov,“ povedala Kalitowska. Podľa nej niektoré farmy v regióne disponujú aj viacposchodovými kurínmi.
V okrese Ilawa pôsobí vyše 100 hydinárskych fariem a liahnisk, čo z neho robí jedno z hlavných centier poľského hydinárstva. Od začiatku roka bolo vo Varminsko-mazurskom vojvodstve zaznamenaných už 22 ohnísk vtáčej chrípky.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)