Na severe Škótska sa zrazili vlaky, dvoch ľudí museli hospitalizovať

Edinburgh 30. septembra (TASR) - Najmenej päť ľudí utrpelo zranenia, keď vlak v piatok narazil do stojacej lokomotívy na stanici v oblasti Škótskej vysočiny. Uviedla to miestna polícia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a britskej spravodajskej stanice Sky News.



Vlak narazil do stojacej lokomotívy asi o 19.10 h miestneho času na vlakovej stanici v obci Aviemore na severe Škótska. Jedným zo strojov bola storočná lokomotíva Flying Scotsman – prvý parný vlak, ktorý dosiahol rýchlosť viac ako 100 míľ za hodinu (160 kilometrov za hodinu).



Polícia vo vyhlásení uviedla, že dvaja ľudia boli prevezení do nemocnice a ďalší traja cestujúci boli ošetrení na mieste.



Železničná spoločnosť ScotRail v príspevku na sociálnej sieti napísala, že z dôvodu zásahu záchranných zložiek nepremávajú vlaky cez stanicu Aviemore. Príčina zrážky je predmetom vyšetrovania.



Parná lokomotíva Flying Scotsman bola vyrobená v roku 1923 v Doncasteri. Stroj v rámci stého výročia cestuje po po celej Británii, napísala britská spravodajská stanica BBC.