Útok na železničnej stanici: Muž pobodal troch ľudí
Motív páchateľa zatiaľ nie je známy.
Ženeva 28. mája (TASR) - Na železničnej stanici vo švajčiarskom Winterthure tridsaťjedenročný muž vo štvrtok pobodal a zranil tri osoby. Po incidente bol zadržaný, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
K útoku došlo krátko po 8.30 h, uviedla vo vyhlásení regionálna polícia v Zürichu. Motív páchateľa zatiaľ nie je známy. Švajčiarske noviny Blick uviedli, že získali video, na ktorom muž vybehne zo stanice a kričí „Allahu Akbar“, čo v arabskom preklade znamená „Boh je veľký“.
Zranené obete sú švajčiarski občania vo veku 28, 43 a 52 rokov a boli prevezené do nemocníc. Viac informácií o závažnosti ich zranení neboli bezprostredne k dispozícii.
Winterthur sa nachádza v blízkosti Zürichu v nemeckojazyčnej časti Švajčiarska. Žije v ňom približne 123.000 obyvateľov.
