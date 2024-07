Na severe Talianska napadol medveď turistu zo zahraničia

Rím 16. júla (TASR) - Medveď napadol v utorok na severe Talianska zahraničného turistu, ktorého museli po útoku previezť do nemocnice, oznámili miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a ANSA.



Provinčné úrady v meste Trident uviedli, že k útoku medveďa prišlo v oblasti známej ako Naroncolo, ktorá leží severne od Gardského jazera v provincii Tridentsko.



Podľa zdrojov talianskych médií je obeťou 43-ročný Francúz, ktorého po útoku letecky previezli do nemocnice v meste Trident, kde ho ošetrili so zraneniami dolných a horných končatín. Jeho život však nie je v ohrození. Muž si bol pritom údajne v čase útoku zabehať.



Incident podľa provinčných úradov už vyšetruje miestna lesnícka správa.



K utorkovému útoku prišlo necelý týždeň po tom, čo na prechádzke v tomto regióne pri jazere Molveno prišla žena zo Švajčiarska a jej tri deti do blízkeho kontaktu s medveďom a najmenej jedným medvieďaťom.



V širšej oblasti Tridentska žije podľa údajov provinčných úradov asi 100 medveďov. Tieto zvieratá boli do tejto oblasti opätovne nasadené medzi rokmi 1996 a 2004. Podľa pôvodného plánu malo v oblasti žiť asi 50 medveďov, no ich počet v posledných rokoch vzrástol.



Vlani v apríli medvedica napadla a zabila v Tridentsku 26-ročného bežca. Medvedica známa ako JJ4 bola po útoku odchytená, oddelená od svojich mláďat a úrady rozhodli, že podstúpi eutanáziu. Po viacerých zásahoch ochrancov zvierat sa však rozhodli, že medvedicu neuspia a tento rok ju prevezú do rezervácie v Nemecku.



Vlaňajší útok vyvolal v regióne debatu o nebezpečenstve, ktoré medvede predstavujú. Tento rok v marci provinčné úrady schválili dekrét o odstrele až ôsmich problematických medveďov v tomto a budúcom roku. Proti opatreniu však vystúpili ochrancovia zvierat, píše ANSA.