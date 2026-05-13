Na severe Turecka vyčíňali prívalové dažde
Autor TASR
Ankara 13. mája (TASR) - Prívalové dažde v Turecku v blízkosti pobrežia Čierneho mora vyvolali rozsiahle povodne, ktoré spôsobili škody a zaplavili viaceré domy aj podniky. Najmenej 12 ľudí museli hospitalizovať. Informuje o tom agentúra AP odvolávajúca sa na tureckú štátnu agentúru Anadolu (AA), píše TASR.
Rozsiahle dažde spôsobili v utorok neskoro večer, že rieky v okrese Havza v provincii Samsun sa vyliali z koryta. Voda sa následne valila ulicami, pričom zmietla so sebou vozidlá a rôzne predmety.
Podľa AA boli zaplavené suterény a prízemia niekoľkých budov. Ani jedna zo zranených osôb nie je vo vážnom stave.
Na pomoc uviaznutým obyvateľom a na odstránenie škôd boli nasadení hasiči, polícia a záchranné tímy.
