Na severnom pobreží Francúzska bol pozorovaný mrož

Paríž 19. novembra (TASR) - V prístavnom meste Dieppe ležiacom v regióne Normandia na severe Francúzska bol pozorovaný mrož. Tento morský cicavec žijúci v oblasti polárneho kruhu sa tak nachádzal kilometre ďaleko od svojho prirodzeného prostredia, oznámili v sobotu francúzske úrady. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



Miestne úrady ohradili v piatok večer oblasť, kde bol pozorovaný mrož. Ten odpočíval na pobreží a nezdalo sa, že by bol chorý, uvádza vo vyhlásení úrad prefekta. Ten tiež zverejnili fotografiu ohradenej oblasti. Zviera sa následne v sobotu ráno vrátilo do mora a odplávalo preč.



Mrože sa obyčajne vyskytujú v Grónsku, Rusku alebo na Aljaške. Vo francúzskych vodách však bolo tento rok pozorovaných viacero živočíchov, ktoré sa bežne vyskytujú v chladných arktických vodách. V auguste vplávala do rieky Seina napríklad bieluha, ktorá v tejto francúzskej rieke tiež zahynula. Len niekoľko mesiacov predtým zahynula v Seine aj kosatka, ktorá však bola smrteľne chorá.