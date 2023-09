Na severnom pobreží Francúzska našli telo eritrejskej migrantky

Paríž 26. septembra (TASR) - Telo migrantky z Eritrey našli v utorok na pláži neďaleko prístavného mesta Calais na severe Francúzska, oznámili miestne úrady a humanitárne organizácie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Telo ženy objavili po tom, ako francúzske námorné úrady cez noc počas priaznivého počasia hlásili viacero pokusov o prekročenie Lamanšského prielivu smerom do Británie.



Hasiči v utorok ráno zasahovali, aby pomohli mladej žene so zástavou srdca a dýchania, uviedli pre AFP predstavitelia francúzskeho departementu Pas-de-Calais. Tieto úrady dodali, že žena bola aj napriek snahám hasičov vyhlásená za mŕtvu. Prokuratúra z neďalekého mesta Boulogne-sur-Mer uviedla, že išlo o Eritrejčanku narodenú v roku 1999.



Humanitárna organizácia Utopia 56 poskytla AFP aj video, ktoré zachytáva ženu ležiacu pri vode obklopenú ľuďmi.



Tento rok sa z Francúzska do Británie dostalo cez more takmer 24.000 ľudí, píše AFP. Utorkové úmrtie však bolo prvým od polovice augusta, keď po potopení lode zahynuli šiesti migranti z Afganistanu.



K najsmrteľnejšej nehode na tejto trase došlo v novembri 2021, keď pri jednom stroskotaní zahynulo najmenej 27 ľudí. Tento incident viedol k posilneniu hliadok na francúzskom severnom pobreží.



Migranti prekračujúci Lamanšský prieliv sú jednou z hlavných ťažkostí, ktorým čelí britská vládnuca Konzervatívna strana. Táto záležitosť je aj príčinou sporov v britsko-francúzskych vzťahoch.