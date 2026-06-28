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Na severovýchode Francúzska sa zrútilo malé lietadlo, zahynulo 11 ľudí

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Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Miestne médiá informovali, že lietadlo sa zrútilo v obci na predmestí Nancy.

Autor TASR
Paríž 28. júna (TASR) - Pri páde malého lietadla v obci Tomblaine na severovýchode Francúzska v nedeľu zahynulo 11 ľudí. Prefektúra departementu Meurthe-et-Moselle uviedla, že o život prišiel pilot a všetkých desať pasažierov. Lietadlo podľa nej patrilo škole parašutistov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Miestne médiá informovali, že lietadlo sa zrútilo v obci na predmestí Nancy. Na jeho palube sa podľa prefektúry nachádzala skupina parašutistov.

Na mieste nešťastia zasahovali záchranné zložky a smeruje tam aj francúzsky minister vnútra Laurent Nuňez, ako oznámil jeho rezort.

Polícia ľudí vyzvala, aby sa oblasti okolo letiska v Tomblaine vyhýbali.
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