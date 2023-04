Na severovýchode Maďarska sneží a bude snežiť aj v piatok

Budapešť 6. apríla (TASR) - Na severovýchode Maďarska začalo vo štvrtok dopoludnia snežiť a do piatkového večera tam možno očakávať vo viacerých vlnách sneženie a dážď so snehom rôznej intenzity. Uviedla to maďarská meteorologická služba OMSZ na Facebooku, informuje spravodajca TASR.



Vyše päť centimetrov snehu možno očakávať v Sabolčsko-szatmársko-berežskej, Hajdúcko-bihárskej a Boršodsko-abovsko-zemplínskej stolici. Viac ako desať centimetrov napadaného snehu predpovedali meteorológovia pre územie Zemplínskych vrchov.



Vo štvrtok popoludní môže zasiahnuť sneženie aj oblasť Bukových vrchov (Bükk) a pohoria Mátra, kde vo vyšších polohách napadne niekoľko centimetrov snehu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach) gon