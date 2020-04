Na severovýchode Sýrie podľahol prvý človek na COVID-19

Viedeň 18. apríla (TASR) - V severovýchodnej Sýrii bolo potvrdené prvé úmrtie na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom. Informovala o tom v sobotu rakúska pobočka medzinárodnej humanitárnej organizácie Care.



Podľa regionálnej kurdskej samosprávy je obeťou 53-ročný muž, ktorý zomrel už 2. apríla v nemocnici v meste Kámišlí. Vzorka, ktorú poslali na testovanie do Damasku, bola pozitívna.



Aj keď je tento región pod kontrolou Kurdov, spomínanú nemocnicu spravuje vláda v Damasku.



Kurdská samospráva kritizovala Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), že o úmrtí okamžite neinformovala svojich pracovníkov. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) podľa agentúry AFP na Twitteri uviedol, že oznámenie od WHO dostal vo štvrtok. V nemocnici v Kámišlí je so symptómami COVID-19 aj ďalší člen rodiny zosnulého a čaká sa na výsledky testov.



Šéf pobočky Care pre Sýriu Aleksandar Milutinovič považuje túto správu za "mimoriadne znepokojujúcu". Bez testovacích kapacít v severovýchodnej Sýrii sa podľa neho nedá zistiť, do akej miery sa tam už vírus rozšíril. "Takmer desať rokov trvajúca vojna takmer úplne zničila zdravotníctvo. Vypuknutie epidémie koronavírusu by miestne orgány a humanitárne organizácie v severovýchodnej Sýrii z dôvodu zlej zdravotnej starostlivosti a infraštruktúry nezvládli. Viac ako 70.000 ľudí je stále vysídlených, politická a bezpečnostná situácia sú mimoriadne nestabilná," konštatoval Milutinovič.



Táto časť Sýrie je tiež odrezaná od dodávok životne dôležitej vody, bez ktorej nie je možné umývanie rúk. Milutinovič preto vyzval na zabezpečenie dodávok nevyhnutných komodít, ako sú čistá voda, hygienické výrobky a potraviny.



Na území Sýrie ovládanej režimom prezidenta Bašára Asada sa novým koronavírusom oficiálne infikovalo 38 ľudí a boli zaznamenané dve úmrtia, ktoré boli oznámené 29. a 30. marca. Kurdské orgány obvinili Asada, s ktorým majú napäté vzťahy, že jeho vláda neposkytla ventilátory, testovacie a iné vybavenie potrebné na zvládnutie pandémie COVID-19.