V USA sa pre búrku ocitli bez elektriny státisíce domácností

New York 27. októbra (TASR) - Viac ako 600.000 domácností zostalo v stredu bez dodávok elektriny v dôsledku silnej búrky, ktorá zasiahla severovýchod Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AFP.



V najviac zasiahnutom štáte Massachusetts sa o 9.00 h miestneho času (15.00 SELČ) bez elektriny ocitlo 495.000 domácností, uvádza web powerutage.us. Obzvlášť zasiahnutý bol aj štát Rhode Island, kde bolo bez elektriny 96.000 domácností.



Národná meteorologická služba (NWS) označila situáciu za nebezpečnú a varovala pred nárazmi vetra so silou hurikánu. Búrka na viacerých miestach vyvracala stromy.



Podľa NWS by sa situácia mala koncom dňa zlepšiť s tým, že búrka sa "v noci presunie ďalej od pobrežia".



Búrka v noci na utorok zasiahla New York a jeho okolie, pričom v noci na stredu ju už sprevádzal vietor s rýchlosťou takmer 100 míľ za hodinu a smerovala na sever.



Silná búrka si tiež vynútila zatvorenie desiatok škôl v regióne Nové Anglicko, kde tiež povalila elektrické vedenie a polámala konáre stromov, ktoré napadali aj na viacero ciest.