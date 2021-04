Na severozápade Iránu zatkli údajného izraelského špióna

Teherán 5. apríla (TASR) - Iránske úrady zatkli viacero osôb podozrivých z vykonávania špionážnych aktivít v prospech Izraela a ďalších krajín. Oznámila to v pondelok iránska štátna televízia.



"V iránskej provincii Východný Azerbajdžan bol zaktnutý izraelský špión... taktiež došlo k zatknutiu aj ďalších špiónov, ktoré boli v kontakte so spravodajskými službami viacerých krajín," citovala iránska televízia vyjadrenie predstaviteľa ministerstva pre tajné služby v Teheráne.



O ktoré ďalšie krajiny išlo, predstaviteľ nepovedal, ani neuviedol nijaké ďalšie podrobnosti. Nie je jasné ani to, či sú medzi členmi skupiny občania Iránu alebo cudzinci.



Provincia Východný Azerbajdžan sa nachádza na severozápade Iránu pri hraniciach s Azerbajdžanom a Arménskom.



V Iráne vlani popravili muža usvedčeného z odovzdávania tajných informácií Spojeným štátom a Izraelu. Informácie sa týkali popredného iránskeho generála Kásema Solejmáního, ktorý neskôr zahynul pri útoku amerického dronu v Iraku.



Irán, ktorý neuznáva existenciu židovského štátu, opakovane obviňuje Izrael z vykonávania špionážnych a podvratných aktivít na iránskom území. Okrem iného mu pripisuje vinu za sériu sabotáží či za zabitie viacerých iránskych jadrových vedcov.