Na severozápade Sýrie sa rozhoreli boje medzi armádou a povstalcami

Damask 28. novembra (TASR) - Na severozápade Sýrie v blízkosti hraníc s Tureckom vypukli ťažké boje medzi povstalcami a vládnymi silami. Do bojov sa zapojilo aj sýrske a ruské letectvo a bombardovalo pozície povstalcov s cieľom zastaviť ich ofenzívu. TASR informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



Ozbrojené strety sa vo štvrtok koncentrovali najmä v okolí miest Aleppo a Idlib, kde sunnitská islamistická skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS - Organizácia pre oslobodenia Levanty) podnikla prekvapivý útok na sýrsku armádu. Podľa Reuters ide o najväčší útok povstaleckých síl od marca 2020.



Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) počet obetí bojov stúpol na 132 - 83 povstalcov a 49 príslušníkov sýrskej armády.



HTS tvrdí, že ofenzívou reaguje na útoky sýrskej armády na civilistov južne od Idlibu. Od začiatku roka tam podľa nich vládne sily pri náletoch zabili 80 ľudí.



SOHR uvádza, že povstalci obsadili viacero strategických obcí v blízkosti strategickej cesty M5. Spája Aleppo s Damaskom a podľa SOHR sa jednotky HTS snažia ovládnutím cesty prerušiť spojenie medzi týmito mestami.



Na útočiacich džihádistov v oblasti prvýkrát po rokoch útočili sýrske vzdušné sily s pomocou ruského spojenca. Podľa SOHR ruské vojenské lietadlá zintenzívnili nálety v okolí mesta Sarmin a ďalších oblastiach v provincii Idlib paralelne s delostreleckým ostreľovaním a raketovou paľbou.



AFP pripomína, že HTS je bývalou sýrskou vetvou Al-Kaídy. V súčasnosti kontroluje veľkú oblasť na severozápade Sýrie v provincii Idlib a susedných provinciách Aleppo, Hamá a Latakia.



Občianska vojna v Sýrii sa začala v roku 2011 po tom, ako prezident Bašár Asad krvavo potlačil protivládne protesty. Doteraz si vyžiadala životy viac ako 500.000 ľudí a vyvolala masovú utečeneckú vlnu smerom do Európy. Do konfliktu sa v septembri 2015 zapojilo aj Rusko, aby pomohlo svojmu spojencovi Asadovi udržať sa pri moci.