VÍRUS MARBURG: Z deviatich nakazených ľudí osem zomrelo

Dodoma 15. januára (TASR) - Vírusom marburg sa v regióne Kagera na severozápade Tanzánie dosiaľ nakazilo deväť ľudí a osem z nich zomrelo. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) má podozrenie na vypuknutie epidémie. Varovala, že riziko ďalšieho šírenia v krajine a regióne je vysoké, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Spoľahlivé hlásenia o podozrení na prípady vírusu dostala WHO z regiónu Kagera 10. januára. Príznakmi boli okrem iného bolesti hlavy a chrbta, vysoká horúčka, hnačka a zvracanie krvi.



"V nasledujúcich dňoch očakávame ďalšie prípady, pretože sa zlepší sledovanie nákazy," uviedol v utorok šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na sociálnej sieti X s tým, že doteraz ich evidujú deväť.



WHO podľa neho ponúkla tanzánskej vláde a zasiahnutým komunitám plnú podporu. Odporučila susedným krajinám, aby boli v pohotovosti a pripravené zvládnuť potenciálne prípady.



Iba pred niekoľkými týždňami vyhlásili oficiálny koniec epidémie marburského vírusu v susednej Rwande, kde sa nakazilo 66 ľudí a 15 zomrelo.



Marburský vírus spôsobuje vysoko infekčnú hemoragickú horúčku, ktorá má až 90-percentnú úmrtnosť a sprevádza ju aj krvácanie a zlyhanie orgánov. Jeho prenášačom sú netopiere a patrí do rovnakej skupiny vírusov ako ebola. Medzi ľuďmi sa potom šíri kontaktom s telesnými tekutinami nakazeného alebo so znečistenými povrchmi, ako sú napríklad posteľné obliečky.



V regióne Kagera epidémiu vírusu marburg zaznamenali prvýkrát v marci 2023. Trvala takmer dva mesiace a vyžiadala si šesť obetí z deviatich nakazených.