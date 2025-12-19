< sekcia Zahraničie
Na severozápade Turecka sa zrútil dron
Turecká tlačová agentúra DHA uviedla, že bezpilotné lietadlo objavili neďaleko mesta Izmit vzdialeného približne 30 kilometrov južne od pobrežia Čierneho mora.
Autor TASR
Ankara 19. decembra (TASR) - V severozápadnej časti Turecka sa zrútil neznámy dron, informovali o tom v piatok turecké médiá. Agentúra AFP konštatuje, že k zrúteniu došlo po sérií incidentov v Čiernom mori súvisiacich s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou, píše TASR.
Turecká tlačová agentúra DHA uviedla, že bezpilotné lietadlo objavili neďaleko mesta Izmit vzdialeného približne 30 kilometrov južne od pobrežia Čierneho mora.
Miestne úrady začali vyšetrovanie s cieľom zistiť pôvod a typ dronu, ktorý bol pri náraze poškodený. Niektorí experti sa podľa APF domnievajú, že ide o ruskú výrobu.
Turecké stíhačky F-16 v pondelok zostrelili dron blížiaci sa k vzdušnému priestoru Turecka smerom od Čierneho mora. K podobným incidentom došlo aj predtým. Ukrajina tvrdí, že jej námorné drony zasiahli 28. novembra dva tankery a následne 2. decembra loď plaviacu sa k tureckému prístavu Sinop. Loď tureckej spoločnosti Cenk Denizcilik bola minulý piatok vážne poškodená pri ruskom útoku na prístav Čornomorsk v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. K tomuto útoku prišlo len niekoľko hodín po telefonáte tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.
Erdogan v sobotu upozornil, že Čierne more by sa nemalo stať „oblasťou konfrontácie“ medzi Ruskom a Ukrajinou. Ministerstvo obrany v reakcii na spomínané incidenty vo štvrtok upozornilo Rusko a Ukrajinu, aby venovali väčšiu pozornosť bezpečnosti v Čiernom mori.
Turecká tlačová agentúra DHA uviedla, že bezpilotné lietadlo objavili neďaleko mesta Izmit vzdialeného približne 30 kilometrov južne od pobrežia Čierneho mora.
Miestne úrady začali vyšetrovanie s cieľom zistiť pôvod a typ dronu, ktorý bol pri náraze poškodený. Niektorí experti sa podľa APF domnievajú, že ide o ruskú výrobu.
Turecké stíhačky F-16 v pondelok zostrelili dron blížiaci sa k vzdušnému priestoru Turecka smerom od Čierneho mora. K podobným incidentom došlo aj predtým. Ukrajina tvrdí, že jej námorné drony zasiahli 28. novembra dva tankery a následne 2. decembra loď plaviacu sa k tureckému prístavu Sinop. Loď tureckej spoločnosti Cenk Denizcilik bola minulý piatok vážne poškodená pri ruskom útoku na prístav Čornomorsk v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny. K tomuto útoku prišlo len niekoľko hodín po telefonáte tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.
Erdogan v sobotu upozornil, že Čierne more by sa nemalo stať „oblasťou konfrontácie“ medzi Ruskom a Ukrajinou. Ministerstvo obrany v reakcii na spomínané incidenty vo štvrtok upozornilo Rusko a Ukrajinu, aby venovali väčšiu pozornosť bezpečnosti v Čiernom mori.