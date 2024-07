Na Sibíri bolo skoro 40 stupňov, v Moskve nebolo takto teplo sto rokov

Moskva 4. júla (TASR) - Veľkú časť Ruska na oboch kontinentoch zasiahli v stredu mimoriadne vysoké teploty. V Moskve namerali až 32,5 stupňa Celzia. Takéto horúčavy tu 3. júla nezaznamenali viac než storočie. V obci Mamakan na juhovýchode Sibíri bolo dokonca až 38,7 stupňa, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a denníka The Moscow Times.



Meteorologická služba Rosgidromet zároveň vydala varovanie pred vysokými teplotami počas nasledujúcich piatich nocí. Teploty by nemali klesnúť pod 24,5 stupňa. Neskôr by teplota mala v dôsledku búrok klesnúť o zhruba desať stupňov, horúčavy sa však potom vrátia.



Moskovčania sa medzitým pokúšajú ochladiť vo verejných fontánach i parkoch, kým ďalší, ktorí nemusia pracovať, zvolili únik z mesta na svoje letné chalupy, píše AFP.



Rosgidromet na svojej webovej stránke uviedol, že abnormálne teploty v hodnote viac než sedem stupňov nad klimatickou normou sa očakávajú do konca týždňa.