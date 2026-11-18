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Na Sibíri havarovalo vojenské transportné lietadlo, nikto neprežil
Všetkých 19 ľudí na palube zahynulo, uviedli ruské médiá s odvolaním sa na ministerstvo obrany.
Autor TASR
Moskva 18. novembra (TASR) - Vojenské transportné lietadlo havarovalo v utorok v Kemerovskej oblasti na ruskej Sibíri. Všetkých 19 ľudí na palube zahynulo, uviedli ruské médiá s odvolaním sa na ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V Kemerovskej oblasti havarovalo počas plánovaného letu transportné lietadlo typu An-12. Lietadlo sa zrútilo v neobývanej oblasti. Na palube sa nachádzalo 19 osôb vrátane posádky, všetci zahynuli,“ uviedol rezort obrany podľa štátnej agentúry TASS. Predbežnou príčinou bola podľa nej technická porucha.
„Na mieste nehody pracuje komisia Vzdušno-kozmických síl Ruskej federácie, ktorá má zistiť všetky okolnosti incidentu,“ citovala ministerstvo obrany agentúra RIA Novosti.
Gubernátor Kemerovskej oblasti Iľja Sereďuk skôr na platforme Telegram informoval, že v blízkosti obce Jagunovo došlo k „leteckému incidentu“.
Dodal, že „lietadlo, ktoré prelietalo cez náš región, pravdepodobne havarovalo“. Z miesta nehody zverejnil video so zásahom viacerých hasičských vozidiel a sanitiek.
An-12 je štvormotorové turbovrtuľové transportné lietadlo sovietskej výroby. Od konca 50. rokov minulého storočia sa ich vyrobilo vyše 1000 a niektoré z nich stále lietajú v Rusku a iných krajinách.
„V Kemerovskej oblasti havarovalo počas plánovaného letu transportné lietadlo typu An-12. Lietadlo sa zrútilo v neobývanej oblasti. Na palube sa nachádzalo 19 osôb vrátane posádky, všetci zahynuli,“ uviedol rezort obrany podľa štátnej agentúry TASS. Predbežnou príčinou bola podľa nej technická porucha.
„Na mieste nehody pracuje komisia Vzdušno-kozmických síl Ruskej federácie, ktorá má zistiť všetky okolnosti incidentu,“ citovala ministerstvo obrany agentúra RIA Novosti.
Gubernátor Kemerovskej oblasti Iľja Sereďuk skôr na platforme Telegram informoval, že v blízkosti obce Jagunovo došlo k „leteckému incidentu“.
Dodal, že „lietadlo, ktoré prelietalo cez náš región, pravdepodobne havarovalo“. Z miesta nehody zverejnil video so zásahom viacerých hasičských vozidiel a sanitiek.
An-12 je štvormotorové turbovrtuľové transportné lietadlo sovietskej výroby. Od konca 50. rokov minulého storočia sa ich vyrobilo vyše 1000 a niektoré z nich stále lietajú v Rusku a iných krajinách.