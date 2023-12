MRAZIVÉ POČASIE V RUSKU: Na Sibíri klesli teploty pod mínus 50

Moskva 4. decembra (TASR) - Rusko zachvátilo mrazivé zimné počasie. V niektorých častiach Sibíri teploty klesli pod mínus 50 stupňov Celzia, zatiaľ čo Moskva zažíva husté sneženie a meškania letov. TASR o tom píše podľa pondelňajšej správy agentúry Reuters.



Vo viacerých častiach Jakutska na severovýchodne Sibíri, namerali miestne meteorologické stanice takmer mínus 50 stupňov Celzia.



Skoro celé Jakutsko, známe aj pod názvom Sacha, ktoré je rozlohou len o niečo menšie ako India, leží na permafroste, a síce trvalo zamrznutej pôde. V tamojšej regionálnej metropole Jakutsk ležiacej zhruba 5000 kilometrov východne od Moskvy a patriacej medzi najchladnejšie miesta na svete, sa teplota v týchto dňoch pohybuje od mínus 44 do mínus 48 stupňov.



Reuters pripomína, že teploty klesajúce až pod mínus 50 stupňov sú aj v chladnom Jakutsku v ostatných rokov zriedkavé, čo spôsobuje topenie tamojšieho permafrostu. Tento rok tam prišlo výrazné ochladenie relatívne skoro.



V Moskve došlo v dôsledku silného sneženia, patriaceho k najintenzívnejším v dejinách ruskej metropoly, k meškaniam na viacerých letiskách, ktorých pristávacie dráhy pokryl sneh. Meškania malo na troch najväčších moskovských letiskách viac než 50 letov, zatiaľ čo najmenej päť ďalších bolo zrušených. Teploty v ruskom hlavnom meste by mali podľa predpovedí v nadchádzajúcich dňoch ešte klesať a to na približne mínus 18 stupňov.