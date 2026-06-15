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Na Sibíri sa počas cvičeného letu zrútil strategický bombardér
Lietadlá Tu-22 sú strategické bombardéry z čias Sovietskeho zväzu, ktorých výroba sa skončila v roku 1993 a Rusko momentálne nemá schopnosť vyrábať nové kusy tohto typu.
Autor TASR
Moskva 15. júna (TASR) - Strategický bombardér Tu-22M3 sa v pondelok počas cvičného letu zrútil v Irkutskej oblasti na Sibíri, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Štvorčlennej posádke sa podarilo bezpečne katapultovať, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Posádka sa katapultovala. Životy ani zdravie pilotov nie sú ohrozené. Na zemi nie sú žiadne škody. Lietadlo letelo bez bojového nákladu,“ citovala agentúra Interfax ministerstvo.
Guvernér Irkutskej oblasti Igor Kobzev vo vyhlásení uviedol, že lietadlo sa zrútilo neďaleko dediny Kamenka, hasiči pracujú na uhasení požiaru a štyria členovia posádky boli prevezení do nemocnice.
Lietadlá Tu-22 sú strategické bombardéry z čias Sovietskeho zväzu, ktorých výroba sa skončila v roku 1993 a Rusko momentálne nemá schopnosť vyrábať nové kusy tohto typu. Viaceré analýzy odhadujú, že bojaschopných Tu-22M3 zostáva približne 27 až 30 kusov.
Dokážu niesť hypersonické strely Kinžal a Rusko ich použilo aj na útočné misie napríklad v Sýrii či na Ukrajine.
„Posádka sa katapultovala. Životy ani zdravie pilotov nie sú ohrozené. Na zemi nie sú žiadne škody. Lietadlo letelo bez bojového nákladu,“ citovala agentúra Interfax ministerstvo.
Guvernér Irkutskej oblasti Igor Kobzev vo vyhlásení uviedol, že lietadlo sa zrútilo neďaleko dediny Kamenka, hasiči pracujú na uhasení požiaru a štyria členovia posádky boli prevezení do nemocnice.
Lietadlá Tu-22 sú strategické bombardéry z čias Sovietskeho zväzu, ktorých výroba sa skončila v roku 1993 a Rusko momentálne nemá schopnosť vyrábať nové kusy tohto typu. Viaceré analýzy odhadujú, že bojaschopných Tu-22M3 zostáva približne 27 až 30 kusov.
Dokážu niesť hypersonické strely Kinžal a Rusko ich použilo aj na útočné misie napríklad v Sýrii či na Ukrajine.