Na Sibíri vyčíňa takmer 300 lesných požiarov, hasia menej ako polovicu

Moskva 11. júla (TASR) - Na severe Ruska momentálne vyčíňa takmer 300 lesných požiarov. Ruské úrady sa pritom pokúšajú uhasiť len menej než polovicu z nich, keďže zvyšok horí v príliš neprístupných oblastiach a ich hasenie by bolo príliš nákladné. S odvolaním sa na sobotné vyhlásenie ruskej federálnej služby vzdušnej ochrany lesov (Avialesochrana) o tom informovala agentúra AFP.



Nezvyčajne teplé počasie, ktoré zažívajú veľké časti ruskej Sibíri už od januára, prispelo v kombinácii s nákazou vlhkosťou tamojšej pôdy k opätovnému prepuknutiu lesných požiarov, aké zdevastovali túto oblasť už minulé leto, uviedla tento týždeň klimatická služba EÚ.



Dodala, že počet aj intenzita požiarov na Sibíri aj v častiach Aljašky sa zvyšuje približne od polovice júna, v dôsledku čoho tam v júni zaznamenali vôbec najvyšší počet emisii CO2 (59 miliónov ton) za jeden mesiac, a to od začiatku takýchto meraní v roku 2003.



Avialesochrana v sobotou informovala, že sa momentálne snaží uhasiť 136 požiarov horiacich na ploche 43.000 hektárov. Okrem iného sa v oblasti snaží zvýšiť počet zrážok, ktoré produkujú oblaky, a to s pomocou jodidu strieborného.



Zvyšných 159 požiarov na ploche 333.000 však nehasí, lebo sú v príliš odľahlých oblastiach a hasenie by bolo príliš finančne náročné.



Celková plocha, na ktorej momentálne požiare vyčíňajú, je pritom značne menšia ako pred týždňom, keď horeli takmer dva milióny hektárov.



Časti Sibíri vrátane oblasti za Severným polárnym kruhom zažívajú od polovice júna bezprecedentné teplotné maximá. Ruská meteorologická služba ešte v štvrtok informovala, že lesné požiare už zachvátili o 9,6 percenta väčšiu oblasť ako vlani.



Podľa najnovších satelitných snímok, zverejnených v sobotu, je stále najviac požiarov v Jakutsku, riedko obývanej oblasti hraničiacej so Severným ľadovým oceánom. Tamojšie úrady však v piatok informovali, že požiare nepredstavujú nebezpečenstvo pre obývané oblasti.