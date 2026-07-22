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Obľúbenú destináciu zasiahol požiar: Bojujú aj s vysokými horúčavami
V obci Santo Stefano neďaleko Palerma evakuovali viac než 100 ľudí, ktorých ohrozovali približujúce sa plamene.
Autor TASR
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Palermo 22. júla (TASR) - Lesné požiare sa šíria na talianskej Sicílii, kde ich podporuje vietor scirocco vanúci zo severnej Afriky cez Stredozemné more. Hasiči aj v stredu zasahovali na viacerých miestach najväčšieho talianskeho ostrova, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
V obci Santo Stefano neďaleko Palerma evakuovali viac než 100 ľudí, ktorých ohrozovali približujúce sa plamene. V samotnom Palerme počas noci opakovane dochádzalo k výpadkom elektrickej energie a nad viacerými časťami mesta sa v stredu ráno vznášal hustý dym.
Sicíliu zároveň sužujú extrémne horúčavy. Meteorológovia na stredu opäť predpovedajú teploty nad 37 stupňov Celzia. V utorok namerali v Palerme 42,4 stupňa Celzia, na iných miestach ostrova vystúpila teplota až na 46,2 stupňa.
Vlna horúčav zasiahla aj druhý najväčší taliansky ostrov Sardínia, kde hasiči tiež bojujú s viacerými lesnými požiarmi.
V obci Santo Stefano neďaleko Palerma evakuovali viac než 100 ľudí, ktorých ohrozovali približujúce sa plamene. V samotnom Palerme počas noci opakovane dochádzalo k výpadkom elektrickej energie a nad viacerými časťami mesta sa v stredu ráno vznášal hustý dym.
Sicíliu zároveň sužujú extrémne horúčavy. Meteorológovia na stredu opäť predpovedajú teploty nad 37 stupňov Celzia. V utorok namerali v Palerme 42,4 stupňa Celzia, na iných miestach ostrova vystúpila teplota až na 46,2 stupňa.
Vlna horúčav zasiahla aj druhý najväčší taliansky ostrov Sardínia, kde hasiči tiež bojujú s viacerými lesnými požiarmi.