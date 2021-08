Na Sicílii opäť zavedú protiepidemické opatrenia

Rím 27. augusta (TASR) - Talianska vláda od pondelka opäť sprísni protiepidemické opatrenia na ostrove Sicília. Prvýkrát od 25. júna sa tak niektorý z 20 talianskych regiónov dostane z bielej do žltej zóny, informovala agentúra AFP.



Od 30. augusta budú rúška opäť povinné na vonkajších aj vo vnútorných verejných priestranstvách a v reštauráciách obslúžia skupinu maximálne štyroch ľudí. Dôvodom preradenia Sicílie je zhoršenie troch nových parametrov, ktoré sa berú do úvahy pri zavádzaní obmedzení v Taliansku.



Jedným z nich je zvýšenie počtu nových prípadov ochorenia COVID-19 v dôsledku nákazlivého variantu delta. Za posledných sedem dní pribudlo na ostrove v priemere 1388 prípadov denne.



Ďalším parametrom je počet osôb prijatých na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ktorý na Sicílii prekročil hranicu desať percent, a tretím obsadenosť lôžok na koronových oddeleniach nemocníc, ktorá je viac ako 20 percent, uviedla agentúra APA.



"Je to potvrdenie toho, že vírus ešte nie je porazený," povedal taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza, pričom zdôraznil dôležitosť očkovania a osobnej zodpovednosti.



Podobným smerom sa epidemická situácia vyvíja aj na ďalšom talianskom ostrove Sardínia, ktorý sa sprísneniu opatrení zrejme tiež nevyhne, píše APA.



Taliansko od začiatku augusta vyžaduje potvrdenie o očkovaní, prekonaní covidu alebo negatívny výsledok testu od ľudí, ktorí chcú jesť v interiéri reštaurácií alebo ísť do múzea či na športovú akciu. Covid pas bude zároveň od 1. septembra povinný pre učiteľov a pri vstupe do vlakov či lietadiel.



Vláda v Ríme však zvažuje zavedenie ďalších opatrení na Sicílii, a to z dôvodu nižšej miery zaočkovanosti v porovnaní so zvyškom krajiny a množstva turistov, ktorí ju počas leta navštívili.



Taliansko bolo vlani covidom najhoršie zasiahnutou európskou krajinou. V súvislosti s týmto pľúcnym ochorením tam zomrelo viac ako 129.000 ľudí. V Taliansku je momentálne plne zaočkovaných takmer 69 percent obyvateľov nad 12 rokov.