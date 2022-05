Na Sicílii zakotvila loď s 294 utečencami na palube

Catania 30. mája (TASR) - Záchranná humanitárna loď Ocean Viking s 294 utečencami na palube dostala v pondelok po niekoľkodňovom čakaní povolenie zakotviť v sicílskom prístave Pozzallo. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Migrantov na palube lode zachránila počas uplynulých desiatich dní humanitárna organizácia SOS Mediterranée v rámci operácií blízko pobrežia Líbye. Medzi zachránenými bolo i 49 detí.



Organizácia SOS Mediterranée opakovane kritizovala talianske orgány, že nechávajú lode s utečencami celé dni vyčkávať na mori. Poznamenala, že zachránení migranti často vykazujú príznaky duševného otrasu z nebezpečnej cesty a potrebujú okamžitú pomoc.



Taliansko v poslednom období zaznamenalo zvýšený prílev utečencov, čo pripisuje čoraz teplejšiemu počasiu. Talianske ministerstvo vnútra uviedlo, že za tento rok prišlo do krajiny zatiaľ 18.841 migrantov, čo predstavuje v porovnaní s vlaňajškom 31-percentný nárast. Štátni predstavitelia sa tiež obávajú, že potravinová kríza súvisiaca s konfliktom na Ukrajine by mohla viesť k novej vlne utečencov prichádzajúcich zo severnej Afriky.



Talianska ministerka vnútra Luciana Lamorgeseová sa tento týždeň v Benátkach stretne so svojimi rezortnými kolegami z ďalších piatich európskych krajín, s ktorými bude rokovať o utečeneckej situácii. Vyhlásila, že hoci jej vlasť musí s týmto problémom bojovať ako prvá, ide o "otázku týkajúcu sa celého kontinentu".