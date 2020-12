Na Silvestra bude vo Francúzsku dohliadať 100.000 policajtov

Paríž 30. decembra (TASR) - V snahe zamedziť konaniu osláv príchodu nového roka a súvisiacim výtržnostiam bude v uliciach francúzskych miest na Silvestra hliadkovať približne 100.000 policajtov a žandárov. Informoval o tom v stredu denník The Guardian.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin oznámil, že príslušníci bezpečnostných zložiek budú prísne vynucovať dodržiavanie celoplošného zákazu vychádzania, ktorý v krajine platí od 20.00 h do 6.00 h. Podľa Darmanina ide o spôsob, akým orgány "bojujú proti neoprávneným verejným zhromaždeniam či fenoménu pouličného násilia".



Policajné operácie sa majú sústrediť najmä na centrá miest a na štvrte, v ktorých by mohlo dôjsť k porušovaniu verejného poriadku.



Darmanin tiež požiadal šéfov miestnych policajných zborov, aby zakázali predaj pohonných hmôt v kanistroch. Počas minuloročných silvestrovských osláv totiž vo Francúzsku zhorelo rekordných 1.457 automobilov, čo je o 13 percent viac ako rok predtým.



Vo Francúzsku v súčasnosti platí celoplošný zákaz vychádzania od 20.00 h do 6.00 h. Ľudia môžu opustiť svoje domovy napríklad len za účelom cestovania do práce či návštevy lekára. Aktivity ako nakupovanie, športovanie či prechádzky sú zakázané. Od začiatku januára krajina plánuje sprísniť zákaz nočného vychádzania v oblastiach, ktoré sú najviac postihnuté pandémiou nového koronavírusu.