Na slobode v Nigérii sú všetky deti unesené zo školy koncom novembra
Autor TASR
Abuja 21. decembra (TASR) — Mesiac po únose viac ako 300 žiakov z katolíckej internátnej školy v Nigérii bolo prepustených aj zostávajúcich 130 detí. Na platforme X to v nedeľu oznámil hovorca nigérijského prezidenta Sunday Dare, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Ďalších 130 unesených žiakov zo štátu Niger bolo prepustených; nikto nezostal v zajatí,“ napísal Dare, ktorý zverejnil aj fotografiu usmievajúcich sa detí.
Kto deti z internátnej školy uniesol a ani ako vláda zabezpečila ich prepustenie nie je známe. Nejasný je aj presný počet unesených detí.
Neznámi ozbrojenci 21. novembra zaútočili na školu St. Mary’s Catholic School v meste Papiri v štáte Niger a uniesli vyše 300 žiakov a ich 12 učiteľov. Podľa Kresťanského združenia Nigérie (CAN) medzi unesenými boli chlapci a dievčatá vo veku desať až 18 rokov. Päťdesiatim žiakov sa podarilo ujsť krátko po únose a vrátili sa domov.
Predstavitelia CAN 8. decembra oznámili, že po dohode s únoscami sa na slobodu sa dostalo ďalších vyše 100 školákov.
Išlo o jeden z najväčších masových únosov v Nigérii. Došlo k nemu niekoľko dní po tom, čo ozbrojenci vtrhli do strednej školy v susednom štáte Kebbi a uniesli 25 dievčat.
Ozbrojené zločinecké gangy už roky útočia na ľudí vo vidieckych oblastiach severozápadnej a strednej Nigérie a unášajú ich za výkupné. Tisíce ľudí pri únosoch prišli o život. Ozbrojenci často útočia na odľahlé internátne školy, ktoré sú v dôsledku slabej ochrany ľahkými cieľmi. Gangy majú svoje tábory v rozsiahlej lesnatej oblasti, ktorá sa rozprestiera v niekoľkých federálnych štátoch.
V apríli 2014 vzbudil medzinárodnú pozornosť únos 276 dievčat zo školy v meste Chibok. Niektoré z unesených dievčat sú dodnes nezvestné.
Najľudnatejšia africká krajina je rozdelená na prevažne moslimský sever a prevažne kresťanský juh a sužujú ju početné konflikty medzi rôznymi etnickými skupinami, ktorých obeťami sú kresťania aj moslimovia.
Začiatkom novembra americký prezident Donald Trump pohrozil Nigérii vojenskou intervenciou za údajné cielené zabíjanie kresťanov. Vyhlásil, že kresťania v Nigérii čelia „existenčnej hrozbe“. Nigérijská vláda a nezávislí analytici toto tvrdenie odmietajú.
