Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. február 2026Meniny má Agáta
< sekcia Zahraničie

V Nigérii sa na slobodu dostalo 89 kresťanov unesených v januári

.
Guvernér štátu Kaduna, Uba Sani (vpravo), si podáva ruky s oslobodenými veriacimi v kostole, ktorých uniesli ozbrojenci v Kurmin Wali, po ich príchode do budovy štátnej vlády v Kadune v Nigérii vo štvrtok 5. februára 2026. Foto: TASR/AP

K únosu došlo v polovici januára po tom, ako do troch rôznych kostolov vtrhli ozbrojené gangy počas omše.

Autor TASR
Abuja 5. februára (TASR) - Posledných 89 z vyše 183 unesených kresťanských veriacich sa vo štvrtok dostalo na slobodu, uviedli predstavitelia nigérijského štátu Kaduna, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

K únosu došlo v polovici januára po tom, ako do troch rôznych kostolov vtrhli ozbrojené gangy počas omše. „Máme tu 172 ľudí, ale pôvodne bolo unesených 183,“ povedal guvernér štátu Uba Sani s tým, že 11 ľuďom sa podarilo ujsť.

Objasnil tiež, že prvá skupina unesených - 83 ľudí - sa vrátila pred približne tromi dňami. Okolnosti ich prepustenia však nezverejnili.
Zuhoľnatené domy a vozidlo stoja v troskách niekoľko dní po útoku v dedine Woro v Nigérii vo štvrtok 5. februára 2026.
Foto: TASR/AP

Spomínaný útok v štáte Kaduna je ďalším zo série masových únosov, za ktoré sú zodpovedné ozbrojené gangy označované v Nigérii za banditov. Incident sprevádzala kritika na adresu polície, ktorá spočiatku poprela, že sa útok vôbec stal.

V novembri ozbrojené gangy uniesli viac ako 250 študentov a učiteľov z katolíckej školy v štáte Niger. O niekoľko týždňov neskôr boli prepustení v dvoch skupinách.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí