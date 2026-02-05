< sekcia Zahraničie
V Nigérii sa na slobodu dostalo 89 kresťanov unesených v januári
K únosu došlo v polovici januára po tom, ako do troch rôznych kostolov vtrhli ozbrojené gangy počas omše.
Autor TASR
Abuja 5. februára (TASR) - Posledných 89 z vyše 183 unesených kresťanských veriacich sa vo štvrtok dostalo na slobodu, uviedli predstavitelia nigérijského štátu Kaduna, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
K únosu došlo v polovici januára po tom, ako do troch rôznych kostolov vtrhli ozbrojené gangy počas omše. „Máme tu 172 ľudí, ale pôvodne bolo unesených 183,“ povedal guvernér štátu Uba Sani s tým, že 11 ľuďom sa podarilo ujsť.
Objasnil tiež, že prvá skupina unesených - 83 ľudí - sa vrátila pred približne tromi dňami. Okolnosti ich prepustenia však nezverejnili.
Spomínaný útok v štáte Kaduna je ďalším zo série masových únosov, za ktoré sú zodpovedné ozbrojené gangy označované v Nigérii za banditov. Incident sprevádzala kritika na adresu polície, ktorá spočiatku poprela, že sa útok vôbec stal.
V novembri ozbrojené gangy uniesli viac ako 250 študentov a učiteľov z katolíckej školy v štáte Niger. O niekoľko týždňov neskôr boli prepustení v dvoch skupinách.
K únosu došlo v polovici januára po tom, ako do troch rôznych kostolov vtrhli ozbrojené gangy počas omše. „Máme tu 172 ľudí, ale pôvodne bolo unesených 183,“ povedal guvernér štátu Uba Sani s tým, že 11 ľuďom sa podarilo ujsť.
Objasnil tiež, že prvá skupina unesených - 83 ľudí - sa vrátila pred približne tromi dňami. Okolnosti ich prepustenia však nezverejnili.
Spomínaný útok v štáte Kaduna je ďalším zo série masových únosov, za ktoré sú zodpovedné ozbrojené gangy označované v Nigérii za banditov. Incident sprevádzala kritika na adresu polície, ktorá spočiatku poprela, že sa útok vôbec stal.
V novembri ozbrojené gangy uniesli viac ako 250 študentov a učiteľov z katolíckej školy v štáte Niger. O niekoľko týždňov neskôr boli prepustení v dvoch skupinách.