Na slovinsko-chorvátskych hraniciach sa tvoria kolóny

Ľubľana 2. júla (TASR) - Na niektorých slovinsko-chorvátskych hraničných priechodoch hustne doprava. Na hraničných priechodoch Dragonja a Sečovlje musia vodiči čakať viac ako dve hodiny na výjazde aj na vjazde do Slovinska. TASR správu prevzala od agentúry STA.



Dvojhodinové zdržanie hlásia motoristi smerujúci do Chorvátska aj na priechode Gruškovje, na priechodoch Dobovec a Starod sa čaká hodinu a pol. Podobne vyzerá dopravná situácia aj v smere do Slovinska na hraničných priechodoch Jelšane, Starod, Gruškovje a Sočerga.



Dlhé kolóny sú aj na tzv. Prímorskej diaľnici (A1) na križovatke Kozarje smerom na Brezovicu, ako aj na komunikácii Lesce-Bled na severe Slovinska.



V Chorvátsku hlásia problémy na diaľnici A1 (Záhreb - Split Ploče), kde po dopravnej nehody vznikla zhruba 11-kilometrová kolóna, informoval chorvátsky automotoklub HAK v sobotu o 13.24 h.



Doprava je zahustená na cestách smerom k pobrežiu, najmä na zmienenej diaľnici A1 (Záhreb - Split - Ploče), A2 (Záhreb - Macelj), A4 (Goričan - Záhreb), A6 (Rijeka - Záhreb), A7 (Rupa - Rijeka) a na obchvate Záhrebu.