Na sobotňajšom protivládnom proteste v Budapešti bolo 250.000 ľudí

Budapešť 7. apríla (TASR) - Na sobotňajší protivládny protest v Budapešti pod heslom "Národný pochod a demonštrácia za nové Maďarsko" prišlo podľa odhadu polície 250.000 ľudí. Na Facebooku to uviedol jeho organizátor Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Právnik a niekdajší bruselský diplomat premiéra Viktora Orbána sa v sobotu večer na Facebooku poďakoval demonštrantom za účasť na proteste.



"Podľa polície prišlo 250.000, podľa vládnej propagandy 24.000 (?), v skutočnosti to mohlo byť 300.000 až 400.000 ľudí. Ide o to, že po 6. apríli už nič nebude tak, ako predtým. Krok za krokom si svoju krajinu postupne vezmeme späť," napísal v statuse. Ďalšie masové zhromaždenie pripravuje na 5. mája.



Nový komunikačný riaditeľ bloku vládnych strán Fidesz-KDNP a bývalý štátny tajomník rezortu diplomacie Tamás Menczer na Facebooku na sobotňajší protivládny protest reagoval, že je potrebné chrániť mier a bezpečnosť Maďarska. To podľa neho dokáže "iba Viktor Orbán a Fidesz-KDNP".



Predseda opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) a bývalý premiér Ferenc Gyurcsány ostro kritizoval Magyarove kroky. Odkázal mu, že existujú oponenti vlády, ktorí "neslúžili Orbánovmu režimu ani minútu". "Sú také sily, ktoré sa snažia o zomknutie proti Orbánovi a nie na rozdelenie jeho oponentov, a už najmä nie na ich nahradenie," zdôraznil Gyurcsány.



"Fidesz zradil vlastných voličov. Táto moc nie je kresťanská, ani konzervatívna, ale ani buržoázna. To, čo vidíme, je posledný zúfalý pokus vládnucej triedy v bezvýchodiskovej situácii udržať si ukradnuté bohatstvo a moc," povedal Magyar v sobotu pred budovou parlamentu.



Magyar vo februári odstúpil z viacerých funkcií v štátnych podnikoch na protest proti praktikám Orbánovej vlády. Pre verejnosť sa stal známym po vypuknutí aféry okolo amnestie v pedofilnej kauze, pre ktorú vo februári odstúpila maďarská prezidentka Katalin Nováková.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach) bre