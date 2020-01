Na soche Malej morskej víly v Kodani sa objavil nápis Free Hong Kong

Kodaň 13. januára (TASR) - Neznámi páchatelia zanechali na soche Malej morskej víly v Kodani nápis "Free Hong Kong" (Osloboďte Hongkong). Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters, ktorá pripomenula, že túto sochu majú v obľube obzvlášť čínski návštevníci dánskej metropoly.



Nápis "Free Hong Kong" je rozdelený do troch riadkov a napísaný červenou farbou na skale, na ktorej morská víla sedí.



Týka sa protestov, ktoré sa v Hongkongu začali v júni 2019, keď prodemokratickí demonštranti žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestných činov vydávať do pevninskej Číny.



Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na zásade "jedna krajina, dva systémy".



Za účasti viac než tisíc ľudí sa v nedeľu v Hongkongu konala ďalšia demonštrácia, ktorej cieľom bolo získať podporu pre tamojšie prodemokratické hnutie od ľudí a vlád zahraničných krajín.



Malá morská víla je socha predstavujúca postavu z rovnomennej rozprávky Hansa Christiana Andersena, ktorý ju literárne stvárnil spolovice ako ženu a spolovice ako rybu.



Socha je od roku 1913 umiestená na promenáde v kodanskom prístave. Kodaň opustila iba raz - v roku 2010, keď ju na šesť mesiacov poslali na výstavu Expo 2010 v Šanghaji.



V minulosti bola už viackrát terčom útokov vandalov i politických aktivistov.



K soche každoročne prichádza viac ako milión turistov, dodala agentúra AFP.