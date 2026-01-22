< sekcia Zahraničie
ĎALŠIA VLAKOVÁ NEHODA V ŠPANIELSKU: Hlásia zranených
V nedeľu sa v južnej Andalúzii zrazili vysokorýchlostné vlaky a zahynulo tam 43 ľudí.
Autor TASR
Madrid 22. januára (TASR) - Niekoľko ľudí utrpelo zranenia po náraze prímestského vlaku do stavebného žeriavu v meste Cartagena v Murcijskom regióne na juhovýchode Španielska, informovala vo štvrtok štátna televízia TVE. Podľa nej je jedna osoba zranená vážne, píše TASR na základe agentúry Reuters.
Španielsky železničný prevádzkovateľ Adif na platforme X uviedol, že prevádzka na tejto trati bola prerušená. Ďalšie podrobnosti k incidentu neposkytol.
Rušňovodiči v Španielsku sa rozhodli pre trojdňový štrajk vo februári a požadovať budú zaručenie bezpečnosti železničnej dopravy. V Španielsku došlo v uplynulých dňoch k dvom smrteľným vlakovým nehodám.
V nedeľu sa v južnej Andalúzii zrazili vysokorýchlostné vlaky a zahynulo tam 43 ľudí. Pri nehode v utorok neďaleko Barcelony zahynul rušňovodič a ďalších najmenej 20 osôb utrpelo zranenia.
