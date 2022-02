Na srbsko-maďarské hranice prišlo pomôcť 40 českých policajtov

Budapešť 7. februára (TASR) - V rámci spolupráce poriadkových síl krajín Vyšehradskej štvorky pri ochrane hraníc Európskej únie začalo v nedeľu slúžiť na maďarsko-srbských hraniciach 40 českých vojakov, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na internetovú stránku denníka Magyar Nemzet.



Zástupca veliteľa polície Čongrádsko-čanádskej župy Jenő Szilassi-Horváth pri tejto príležitosti uviedol, že českí policajti výrazne pomáhajú pri ochrane štátnych hraníc. "Členovia predchádzajúceho kontingentu pomohli počas dvojmesačnej služby zadržať v 777 prípadoch vyše 6000 migrantov," dodal zástupca veliteľa.



Českí policajti budú pod dozorom maďarských kolegov slúžiť do 24. marca.



Veliteľ českého kontingentu Miroslav Tóth spresnil, že do Segedína prišli so 16 vozidlami, sú vybavení zariadením pre nočné videnie a majú aj dvoch psov. Ich hlavnou úlohou je chrániť schengenské hranice a zadržať narušiteľov hraníc.



Iniciatíva V4 - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska - týkajúca sa ochrany európskych hraníc vznikla v roku 2015. Hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács vtedy vyhlásil, že iniciatíva je ukážkou toho, že ilegálnu migráciu je možné potláčať aj na regionálnej úrovni.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)