Na Srí Lanke sa začali prvé prezidentské voľby od vypuknutia krízy

Kolombo 21. septembra (TASR) - Na Srí Lanke sa v sobotu začali prvé prezidentské voľby od vypuknutia finančnej krízy v roku 2022. O post sa uchádza celkovo 38 kandidátov, informuje TASR podľa agentúry AP.



Medzi užší zoznam favoritov patrí súčasný liberálny prezident Ranil Vikramasinghe, líder marxistov Anura Kumara Dissanayake a opozičný líder Sajith Premadasa. Voliť môže približne 17 miliónov občanov a konečné výsledky očakávajú v nedeľu.



Srí Lanka sa v čase volieb naďalej snaží vyrovnať s dôsledkami krízy a voľby rozhodnú o budúcnosti ekonomický reforiem v krajine. Hlboká kríza spred dvoch rokov vyvolala na ostrove niekoľkomesačný nedostatok potravín, pohonných hmôt či zdravotníckych potrieb.



Následné pouličné protesty prinútili vtedajšieho prezidenta Gotabaja Rádžapakša opustiť Srí Lanku a rezignovať na funkciu. Do konca volebného obdobia ho nahradil 75-ročný Ranil Vikramasinghe.



Tieto výsledky ukážu, či Srílančania schvaľujú Vikramasingheho vedenie krehkého procesu obnovy krajiny vrátane reštrukturalizácie jej dlhu v rámci programu Medzinárodného menového fondu (MMF) po tom, ako v roku 2022 nesplácala svoje záväzky. Vláda vo štvrtok pritom oznámila, že dosiahnutím dohody so súkromnými držiteľmi dlhopisov prekonala poslednú prekážku v reštrukturalizácii dlhu.



Napriek výraznému zlepšeniu kľúčových hospodárskych ukazovateľov Srílančania zápasia s vysokými daňami a životnými nákladmi. Hlavní rivali prezidenta, Premadasa a Dissanayaka, prisľúbili nové rozhovory s MMF a zmenu podmienok dohody. Premadasa sa zároveň zaviazal znížiť dane z príjmu, ktoré Vikramasinghe zdvojnásobil, zatiaľ čo Dissanayake navrhuje zastaviť privatizáciu štátnych podnikov.



Odborníci varujú, že v prípade nejasného víťazstva jedného z kandidátov by sa ostrovný štát mohol dostať do ešte väčšej nestability.