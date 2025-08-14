< sekcia Zahraničie
Na stanici metra uviazlo cez noc 30.000 návštevníkov Expa 2025 v Osake
K výpadku elektriny došlo okolo 21.30 h miestneho času. Stanica bola v tom čase preplnená ľuďmi.
Autor TASR
Tokio 14. augusta (TASR) - Náhly výpadok elektriny v stredu večer vyradil z prevádzky jedinú linku metra vedúcu na výstavisko Expo 2025 v japonskom meste Osaka. Približne 30.000 návštevníkov tak uviazlo na vlakovej stanici neďaleko areálu výstaviska. Vo štvrtok ráno previezli do nemocnice vyše 30 ľudí, ktorí pociťovali zdravotné ťažkosti spôsobené vysokými teplotami. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP a CNA.
„Stanicu zaplnilo toľko ľudí, že som sa cítila ako v parnom kúpeli,“ povedala staršia žena miestnej stanici MBS News. Podľa organizátora výstavy do nemocníc previezli 36 ľudí s príznakmi bolestí hlavy a závratov v dôsledku horúčav.
Mnohí vrátane rodín s deťmi nakoniec spali na lavičkách v priestoroch Expa alebo v pavilónoch premenených na prístrešky. Zamestnanci výstavy sa počas noci snažili rozveseliť nocujúcich návštevníkov svetelnými efektami a púšťaním hudby.
Obnoviť prevádzku linky Čúó trvalo približne osem hodín a vlaky boli plne funkčné až od štvrtkového rána. Predstavitelia metra v Osake sa ľuďom hlboko ospravedlnili za to, že im „spôsobili obrovské problémy“, pričom výpadok odôvodnili skratom.
Prvá svetová výstava Expo sa konala v Londýne v roku 1851. Svetové výstavy sa konajú každých päť rokov, dejiskom predchádzajúcej bol od októbra 2020 do apríla 2021 Dubaj. Expo 2025 sa koná v meste Osaka v prefektúre Kansai od 13. apríla do 13. októbra 2025. Osaka naposledy hostila výstavu v roku 1970, keď prilákala 64 miliónov ľudí. Organizátori očakávajú tento rok vyše 28 miliónov návštevníkov.
