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Na stanici v Bruseli zadržali muža s kalašnikovom
Belgické médiá informujú, že podozrivý pricestoval vlakom z Francúzska, AFP však poznamenala, že túto informáciu úrady zatiaľ oficiálne nepotvrdili.
Autor TASR
Brusel 3. septembra (TASR) - Belgická polícia vo štvrtok na vlakovej stanici v Bruseli zadržala muža, ktorý mal pri sebe samopal kalašnikov. S odvolaním sa na nemenovaný zdroj blízky vyšetrovaniu tohto incidentu o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Muža zadržali dopoludnia, keď vystúpil z vlaku so zbraňou v taške na stanici Bruxelles Midi, kde sa nachádza medzinárodný terminál Eurostar, priblížil zdroj.
Belgické médiá informujú, že podozrivý pricestoval vlakom z Francúzska, AFP však poznamenala, že túto informáciu úrady zatiaľ oficiálne nepotvrdili.
„Môžem potvrdiť, že dnes ráno došlo zadržaniu. Toto dokazuje, že posilnené hliadky na staniciach za pomoci našej armády, sú potrebné a musia pokračovať alebo byť ešte rozšírené,“ uviedol vo vyhlásení minister vnútra Bernard Quintin.
AFP konštatuje, že k tomuto incidentu došlo v čase, keď úrady v Bruseli po viacerých streľbách zvýšili snahu o potlačenie násilností gangov súvisiacich s obchodom s drogami.
Belgickým hlavným mestom, v ktorom sídlia hlavné orgány Európskej únie, nedávno otriasla vlna viacerých útokov so strelnými zbraňami. V auguste pri nich utrpelo zranenia niekoľko ľudí. V jednom prípade dvaja maskovaní strelci spustili paľbu na policajnú stanicu.
Muža zadržali dopoludnia, keď vystúpil z vlaku so zbraňou v taške na stanici Bruxelles Midi, kde sa nachádza medzinárodný terminál Eurostar, priblížil zdroj.
Belgické médiá informujú, že podozrivý pricestoval vlakom z Francúzska, AFP však poznamenala, že túto informáciu úrady zatiaľ oficiálne nepotvrdili.
„Môžem potvrdiť, že dnes ráno došlo zadržaniu. Toto dokazuje, že posilnené hliadky na staniciach za pomoci našej armády, sú potrebné a musia pokračovať alebo byť ešte rozšírené,“ uviedol vo vyhlásení minister vnútra Bernard Quintin.
AFP konštatuje, že k tomuto incidentu došlo v čase, keď úrady v Bruseli po viacerých streľbách zvýšili snahu o potlačenie násilností gangov súvisiacich s obchodom s drogami.
Belgickým hlavným mestom, v ktorom sídlia hlavné orgány Európskej únie, nedávno otriasla vlna viacerých útokov so strelnými zbraňami. V auguste pri nich utrpelo zranenia niekoľko ľudí. V jednom prípade dvaja maskovaní strelci spustili paľbu na policajnú stanicu.