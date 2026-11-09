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Na stany v Pásme Gazy sa zrútil pieskový val, hlásia obete
Miestne úrady informovali, že v prvých hodinách dažďov zaplavila v sobotu voda najmenej 70.000 stanov.
Autor TASR
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Gaza 9. novembra (TASR) - Prívalové dažde v Pásme Gazy spôsobili zrútenie pieskového násypu na stany pre vysídlené osoby, pričom zahynula jedna žena a tri malé deti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Záchranné zložky uviedli, že silný dážď v nedeľu neskoro večer zmyl pieskový násyp na tábor pre vysídlené osoby južne od Dajr al-Balah v strednej časti Pásma Gazy. Incident si vyžiadal životy ženy a jej dvoch detí vo veku šesť a osem rokov. Zahynulo aj ďalšie štvorročné dieťa, pričom šesť osôb utrpelo zranenia.
Prevažná väčšina z dvoch miliónov obyvateľov tohto palestínskeho územia žije v stanových táboroch alebo v troskách zbombardovaných budov. Obnova po dvojročnej izraelskej ofenzíve, ktorú spustil útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na južný Izrael v roku 2023, sa ešte nezačala.
Miestne úrady informovali, že v prvých hodinách dažďov zaplavila v sobotu voda najmenej 70.000 stanov.
Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uviedol, že ich partneri dostali žiadosti o pomoc od vyše 26.000 domácností, ktoré hlásili poškodenie prístreškov alebo majetku v dôsledku víkendových búrok.
Vlaňajšia mierová dohoda sprostredkovaná USA požadovala postupnú obnovu Pásma Gazy. Dosiahol sa však len malý pokrok. Vyjednávačom sa nepodarilo dohodnúť na podmienkach odzbrojenia Hamasu, ani na stiahnutí izraelských vojsk, ktoré kontrolujú približne dve tretiny územia.
Hovorca palestínskej civilnej ochrany Mahmúd Basal povedal, že ľudia si postavili stany vedľa pieskových násypov v nádeji, že im poskytnú ochranu.
„Stany nedokážu chrániť ľudí ani pred dažďom, ani pred horúčavou, jediným riešením je rekonštrukcia (Pásma Gazy),“ uviedol Basal pre agentúru Reuters. Izrael však tvrdí, že k obnove nemôže dôjsť predtým, ako bude Hamas odzbrojený.
Záchranné zložky uviedli, že silný dážď v nedeľu neskoro večer zmyl pieskový násyp na tábor pre vysídlené osoby južne od Dajr al-Balah v strednej časti Pásma Gazy. Incident si vyžiadal životy ženy a jej dvoch detí vo veku šesť a osem rokov. Zahynulo aj ďalšie štvorročné dieťa, pričom šesť osôb utrpelo zranenia.
Prevažná väčšina z dvoch miliónov obyvateľov tohto palestínskeho územia žije v stanových táboroch alebo v troskách zbombardovaných budov. Obnova po dvojročnej izraelskej ofenzíve, ktorú spustil útok palestínskeho militantného hnutia Hamas na južný Izrael v roku 2023, sa ešte nezačala.
Miestne úrady informovali, že v prvých hodinách dažďov zaplavila v sobotu voda najmenej 70.000 stanov.
Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uviedol, že ich partneri dostali žiadosti o pomoc od vyše 26.000 domácností, ktoré hlásili poškodenie prístreškov alebo majetku v dôsledku víkendových búrok.
Vlaňajšia mierová dohoda sprostredkovaná USA požadovala postupnú obnovu Pásma Gazy. Dosiahol sa však len malý pokrok. Vyjednávačom sa nepodarilo dohodnúť na podmienkach odzbrojenia Hamasu, ani na stiahnutí izraelských vojsk, ktoré kontrolujú približne dve tretiny územia.
Hovorca palestínskej civilnej ochrany Mahmúd Basal povedal, že ľudia si postavili stany vedľa pieskových násypov v nádeji, že im poskytnú ochranu.
„Stany nedokážu chrániť ľudí ani pred dažďom, ani pred horúčavou, jediným riešením je rekonštrukcia (Pásma Gazy),“ uviedol Basal pre agentúru Reuters. Izrael však tvrdí, že k obnove nemôže dôjsť predtým, ako bude Hamas odzbrojený.