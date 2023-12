Na Staromestskom námestí v Prahe sa rozsvietil vianočný strom

Praha 2. decembra (TASR) - Na pražskom Staromestskom námestí sa v sobotu konalo slávnostné rozsvietenie vianočného stromu. Svietiť bude do 6. januára, vždy od 10.00 h až do 01.00 h rannej. Informoval o tom český spravodajský portál Novinky.cz.



Tohtoročný vianočný smrek priviezli do Prahy zo súkromnej záhrady v obci Pertoltice pod Ralskem v Libereckom kraji na severe Čiech. Podľa letokruhov má vyše 50 rokov, váži 4,7 tony a meria 24 metrov.



Na ozdobenie stromu sa použilo vyše osem kilometrov svetelných reťazí, 342 gúľ a 60 hviezd.



V sobotu sa na Staromestskom námestí otvárajú aj tradičné trhy, ktoré sú najväčšími adventnými trhmi v českej metropole. Okrem stánkov s rôznym občerstvením a ručne vyrobenými predmetmi bude na námestí pódium, kde sa budú konať koncerty.



Na námestí bol tiež postavený vyhliadkový most s päť metrov vysokými sviecami, nechýba ani drevený betlehem.



Drevo zo smreku nevyjde nazmar, tak ako ani minulé roky. Po sviatkoch drevo poslúži na dobrú vec - v rámci žiackej stolárskej výroby, vysvetlil člen pražskej mestskej rady Michal Hroza.