VEĽKÁ TRAGÉDIA: Na ŠTEDRÝ DEŇ pri páde vrtuľníku zahynulo 5 ľudí
Zomrelo všetkých päť osôb na palube - podľa servera Tanzania Times dvaja českí turisti, sprievodca a lekár z Tanzánie a pilot, občan Zimbabwe.
Autor TASR
Dar-as-Salaam 25. decembra (TASR) - Päť ľudí vrátane dvoch českých turistov zahynulo neďaleko hory Kilimandžáro v Tanzánii, uviedli vo štvrtok tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K havárii vrtuľníka došlo ešte v stredu, na Štedrý deň. Zomrelo všetkých päť osôb na palube - podľa servera Tanzania Times dvaja českí turisti, sprievodca a lekár z Tanzánie a pilot, občan Zimbabwe. Vrtuľník bol v čase nešťastia podľa servera na záchrannej misii.
Presná príčina pádu stroja, ku ktorému podľa tanzánijského letectva došlo 4700 metrov nad výškovým táborom Barafu, doposiaľ nebola bezprostredne známa.
V júni Európska únia zaradila po sérii incidentov všetky tanzánijské aerolinky na zoznam ohrozených spoločností, píše AFP.
Vo svojom vyhlásení uviedli „nedostatok kvalifikovaného personálu, neefektívne procesy dohľadu nad letovou prevádzkou a letovou spôsobilosťou a nedodržiavanie medzinárodných bezpečnostných noriem“.
V roku 2022 sa lietadlo zrútilo aj do Viktóriinho jazera a zabilo 19 ľudí, pripomína francúzska agentúra.
