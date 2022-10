Na stole budúceho ombudsmana čaká viac ako 500 podnetov

Bratislava 9. októbra (TASR) - Na stole budúceho verejného ochrancu práv čaká vyše 500 podnetov na posúdenie a podpis. Upozornila na to Kancelária verejného ochrancu práv s tým, že tento post je neobsadený už pol roka. Za september pribudlo 53 podnetov, za obdobie bez obsadenia postu, teda od 29. marca, sa ich nazbieralo 513.



"Po skončení funkčného obdobia ombudsmanky Márie Patakyovej nemá kto rozhodovať o podnetoch osôb, ktoré sa na inštitúciu obracajú. Právnici kancelárie síce podnety analyzujú a pripravujú, no konečné rozhodnutie urobiť nemôžu. Spisy sa tak hromadia na stole budúceho ombudsmana," upozornila Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv.



Podnety môže posúdiť a podpísať len ombudsman. Podávatelia si taktiež musia počkať na vybavenie svojho podnetu. "Právna či skutková situácia v podnetoch čakajúcich na stole sa však môže meniť, a preto sa nimi budú musieť odborní zamestnanci a zamestnankyne opätovne zaoberať a prehodnocovať ich," skonštatovala Pavelková.



Okrem hromadenia podnetov na podpis nemôže inštitúcia napríklad začínať prieskumy z vlastnej iniciatívy, preberať záštity či obracať sa s podaniami na Ústavný súd SR. Obmedzenia sú aj v niektorých procesoch v rámci chodu inštitúcie, napríklad v konaniach o sťažnostiach.



Nového ombudsmana by mali poslanci parlamentu voliť na schôdzi, ktorá sa začína 18. októbra. Kandidátmi na tento post sú Róbert Dobrovodský, Maroš Matiaško a Marián Török.