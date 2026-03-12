< sekcia Zahraničie
Na strane Iránu proti Izraelu a USA bojujú aj hacktivisti z Handala
Odborníci hovoria, že prvé verejne známe aktivity skupiny Handala sa datujú na koniec roka 2023. Názov skupiny je odvodený od kreslenej postavy symbolizujúcej palestínsky ľud.
Autor TASR
Paríž 12. marca (TASR) – K zodpovednosti za viaceré kybernetické útoky na americkú a izraelskú infraštruktúru a podniky sa prihlásila skupina hackerov vystupujúca pod názvom Handala. Ide o tím hackerov, ktorí otvorene podporujú Irán a od začiatku vojny proti Izraelu a Spojeným štátom sú mimoriadne aktívni. S odvolaním sa na expertov o tom informovala agentúra AFP.
Na nedávno vytvorenej webovej stránke Handala uvádza zoznam operácií, ku ktorým sa hlási. V stredu medzi nimi spomenula aj útoky na amerického dodávateľa zdravotníckych zariadení Stryker a spoločnosť Verifone, ktorá vyrába terminály na platby kartou a súvisiaci softvér.
Vo vyhláseniach zverejnených na sociálnej sieti X a na platforme Telegram skupina uviedla, že jej útoky sú reakciou na vojnu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom.
V prípade spoločnosti Verifone spresnila, že ide o „rozhodnú a priamu odpoveď na letecké útoky sionistického režimu na bankovú infraštruktúru“. „Každý úder sa stretne s ešte silnejšou odpoveďou,“ dodala skupina.
Odborníci hovoria, že prvé verejne známe aktivity skupiny Handala sa datujú na koniec roka 2023. Názov skupiny je odvodený od kreslenej postavy symbolizujúcej palestínsky ľud. Skupina bola spočiatku označovaná za tzv. hacktivistov podporujúcich palestínske požiadavky.
Viacerí experti sa však dnes domnievajú, že Handala má väzby na iránsky štát. Analytici výskumného oddelenia americkej bezpečnostnej spoločnosti Palo Alto Networks ju označili za „najvýraznejšiu iránsku identitu“ v prostredí hacktivistov.
Gil Messing zo spoločnosti Check Point Software Technologies uviedol, že skupina pravdepodobne pôsobí v mene iránskeho rezortu spravodajských služieb. „Sledujeme ju už roky a domnievame sa, že operuje v mene iránskeho ministerstva spravodajských služieb,“ povedal.
Skupina sa zameriava na rôzne ciele – od útokov na infraštruktúru až po zverejňovanie osobných údajov príslušníkov izraelského letectva na internete.
Analytici bezpečnostného tímu spoločnosti Google upozornili na to, že podobní aktéri sa zameriavajú najmä na izraelský obranný priemysel s cieľom oslabiť bezpečnostný aparát krajiny, zastrašiť zamestnancov obranného sektora a narušiť dôveru verejnosti v bezpečnostné inštitúcie.
