Na strednej škole v Česku hromadne skolabovali študenti

Praha 25. júna (TASR) - Celkovo 19 študentov skolabovalo v piatok ráno na strednej škole v meste Sokolov ležiacom v Karlovarskom kraji v západných Čechách. Podľa Petry Bakurovej z krajskej záchrannej služby sa ide zatiaľ o ľahké kolapsové stavy. Krajská záchranná služba vyhlásila v súvislosti s prípadom tzv. mimoriadnu udalosť prvého stupňa, informuje spravodajský server Novinky.cz.



"O štvrť na deväť sme dostali hlásenie o dvoch osobách, študentoch, ktorým došlo v škole nevoľno," uviedol hovorca karlovarskej krajskej záchrannej služby Radek Hes. "Následne po tom, čo na miesto dorazila posádka záchrannej služby, nahlásila väčší počet (takýchto) osôb, momentálne je ich devätnásť. Poslali sme tam už osem posádok," dodal hovorca.



"Vyhlásili sme mimoriadnu udalosť prvého stupňa a aktivovali sme hasičov a políciu, aby sa preverilo, či tam nedošlo k nejakej intoxikácii, alebo aby sa našli dôvody toho, čo sa tam v tej budove stalo a deje či (čo tam) uniklo. To zatiaľ nikto nevie. Či je to z jedla, alebo nejaký plyn, to nikto nevie," uviedol ďalej Hes.



Udalosť sa stala na Strednej policajnej škole na Komenského ulici v Sokolove, uvádza server iDNES.cz. Podľa informácií českej televízie sa špekuluje o tom, že by mohlo ísť o otravu chemickou látkou.



Podľa starostky Sokolova Renaty Oulehlovej hasiči dosiaľ nenamerali stopy úniku plynu. Príčinu udalosti momentálne zisťujú. "O študentov je postarané, nikto nie je v ohrození života. Všetci sa snažia zistiť príčinu incidentu. Nikto z dospelých nebol indisponovaný," povedala Oulehlová.