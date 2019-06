Araghčí: Na stretnutí o jadrovej dohode nedošlo k dostatočnému pokroku

Irán už v máji oficiálne pozastavil plnenie niektorých záväzkov vyplývajúcich z dohody o svojom jadrovom programe, ktorú uzavrel so svetovými veľmocami.

Viedeň 28. júna (TASR) - Diplomati na stretnutí vo Viedni urobili "krok vpred" v úsilí zachrániť jadrovú dohodu z roku 2015, ktorá mala obmedziť jadrové aktivity Iránu výmenou za stiahnutie protiiránskych sankcií. Výsledok rokovaní však "stále nie je dostatočný", uviedol v piatok námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Abbás Araghčí.



"Stále to nespĺňa očakávania Iránu," uviedol po rokovaní s európskymi, ruskými a čínskymi zástupcami v rakúskom hlavnom meste. "Podám správu do Teheránu a bude na Teheráne, aby prijal konečné rozhodnutie," konštatoval podľa agentúry Reuters.



Dodal, že Európania na stretnutí povedali, že došlo k "sprevádzkovaniu" obchodného mechanizmu Instex a prvé transakcie už boli spracované. Uviedol však, že to nie je dostatočné, pretože európske krajiny nekupujú iránsku ropu, čo je kľúčová požiadavka pre to, aby sa Irán aj naďalej dohody pridržiaval.



Čínsky delegát Fu Cchung uviedol, že Irán vyslal "hlasný a jasný" odkaz, že neodstúpi od jadrovej dohody. Európska únia po trojhodinových rokovaniach aj podľa jeho slov oznámila, že bol "sprevádzkovaný" komplexný systém zameraný na udržanie obchodu s Teheránom. Viac podrobností o ňom neposkytol.



Dodal, že Čína bude dovážať iránsku ropu navzdory americkým sankciám uvaleným na Teherán. Vyjadril sa tak deň predtým, ako sa prezidenti Spojených štátov a Číny - Donald Trump a Si Ťin-pching - majú počas summitu G20 v Japonsku stretnúť s cieľom vyriešiť obchodné spory.



Irán už v máji oficiálne pozastavil plnenie niektorých záväzkov vyplývajúcich z dohody o svojom jadrovom programe, ktorú uzavrel so svetovými veľmocami. Americký prezident Trump odstúpil od jadrovej dohody s Iránom ešte v máji 2018 a následne obnovil sankcie voči Iránu vrátane embarga na dovoz ropy. Tento rok Spojené štáty sankcie voči Iránu ešte sprísnili, pričom sa napätie medzi oboma krajinami stupňuje. Británia, Nemecko, Francúzsko, Čína a Rusko a EÚ od dohody neodstúpili.