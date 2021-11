Na stromčeku v Bielom dome je aj fotografia Donalda Trumpa

Washington 29. novembra (TASR) - Na jednom z vianočných stromčekov v Bielom dome, ktoré je sídlom amerických prezidentov, je tento rok aj zarámovaná fotografia exprezidenta USA Donalda Trumpa s manželkou Melaniou.



Podľa novinárov, ktorí absolvovali prehliadku vianočne vyzdobeného Bieleho domu, sa Trumpov nástupca v úrade prezidenta, Joe Biden so svojou manželkou Jill snažia aspoň symbolicky prispieť k zmierneniu napätia v bezrecedentne polarizovanej americkej spoločnosti, píše agentúra AFP.



Bidenovci zavesili zarámovanú fotografiu Trumpovcov k snímkam iných prezidentských párov či rodín, ktoré zdobia jeden z vianočných stromčekov v Bielom dome.



Na stenách Bieleho domu visia zarámované vianočné pohľadnice podpísané Donaldom Trumpom - a to aj napriek nepriateľstvu medzi bývalým a súčasným prezidentom. Joe Biden takmer nikdy nevysloví meno svojho predchodcu, a Trump naďalej trvá na tom, že prezidentské voľby v roku 2020 vyhral on, nie Biden.



Vianočne vyzdobené sídlo prezidenta USA vo Washingtone si tento rok osobne prezrie zrejme oveľa menej ľudí a verejné prehliadky sú stále pozastavené z dôvodu pretrvávajúcej hrozby infekčnej choroby COVID-19.



Aj dobrovoľníci, ktorí zdobia Biely dom, prišli tento rok len z okolia Washingtonu, nie z celých Spojených štátov ako v minulých rokoch. Počas minulého týždňa vyzdobili reprezentačné miestnosti Bieleho domu ozdobami na vybranú tému - Darčeky od srdca.



"To, čo považujeme za posvätné, nás spája a prekračuje vzdialenosti, čas a dokonca aj obmedzenia pandémie: viera, rodina a priateľstvo; láska k umeniu, učeniu a prírode; vďačnosť, služba a komunita; jednota a mier," napísali Bidenovci v sprievodcovi vianočnými sviatkami v Bielom dome pre rok 2021.



Prvá dáma Jill Bidenová, ktorá je dlhoročnou učiteľkou, pozvala v pondelok popoludní žiakov druhého stupňa z Marylandu, aby jej pomohli odhaliť dekorácie zodpovedajúce téme tohtoročných Vianoc. Uviedla pri tom, že pri výbere ju inšpirovali ľudia, ktorých s manželom stretli tento rok počas cestovania po Spojených štátoch.



Výzdoba Bieleho domu zahŕňa 41 vianočných stromčekov, 1828 metrov stuhy, viac ako 300 sviec a viac ako 10.000 ozdôb.



Dekorácie sú nenápadnejšie ako v časoch Trumpovcov, konštatoval denník Daily Mail. Jill Bidenová do nej chcela premietnuť svoju lásku ku knihám a prírode.



Medovníkový Biely dom, ktorý je vystavený v jednej z jedální, vzdáva hold pracovníkom v prvej línii ôsmimi detailnými replikami komunitných budov: obchodu s potravinami, školy, pošty, skladu, nemocnice, požiarnej stanice, policajnej stanice a čerpacej stanice.



Videá, fotografie a ďalšie podrobnosti o dekoráciách sú k dispozícii na webovej stránke Bieleho domu.