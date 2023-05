Na súd v Moskve doručili spis s ďalšími 6 obvineniami voči Navaľnému

Moskva/Londýn 26. mája (TASR) - Moskovskému mestskému súdu bol vo štvrtok doručený nový trestný spis, ktorý obsahuje obvinenia proti ruskému opozičnému lídrovi Alexejovi Navaľnému v šiestich veciach, informovala britská stanica BBC.



Najzávažnejším z týchto obvinení je založenie extrémistického spoločenstva, ktorými sú podľa vyšetrovateľov Navaľného nadácia Fond boja proti korupcii (FBK) a pobočky jeho štábov v ruských regiónoch. Na základe tohto obvinenia Navaľnému hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov.



Spis okrem toho zahŕňa aj obvinenie o podnecovaní k extrémizmu; založenie neziskovej organizácie, ktorá zasahuje do práv občanov; o financovaní extrémizmu; zapojenie maloletých do nebezpečného konania a rehabilitáciu nacizmu.



Stíhanie podľa článku o terorizme bolo vyšetrovateľmi vyčlenené na samostatné konania, doplnila stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Zatiaľ nie je známe, kedy sa začne súdne konanie. Ruské médiá dodali, že v novej Navaľného kauze bude pojednávať sudca Andrej Suvorov, ktorý mal na starosti aj prípady Nóra Frodeho Berga a bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana odsúdeného za špionáž.



Navaľnyj si v súčasnosti odpykáva deväťročný trest odňatia slobody v väzenskom tábore vo Vladimírskej oblasti, a to na základe obvinenia z podvodu v súvislosti so získavaním finančných prostriedkov na svoju prezidentskú kampaň. Samotný Navaľnyj a jeho spolupracovníci považujú tento prípad za politický.