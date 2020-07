Na súde v Magdeburgu premietli video z útoku v Halle

Magdeburg 22. júla (TASR) - Polhodinovú videonahrávku z októbrového krajne pravicového útoku na synagógu v nemeckom meste Halle premietli v stredu na súde v Magdeburgu počas druhého pojednávacieho dňa v procese so Stephanom Ballietom, obžalovaným z dvojnásobnej vraždy a pokusu o vraždu 68 ľudí. Informovala o tom agentúra DPA.



Viacero ľudí počas prehrávania videa opustilo súdnu miestnosť alebo odvrátilo zrak držiac za ruky svojich právnikov či sprievodné osoby. Údajný páchateľ reagoval na video úškrnom.



Po zhliadnutí videa nariadila sudkyňa Ursula Mertensová 45-minútovú prestávku.



Ozbrojený 28-ročný nemecký občan sa vlani 9. októbra - na židovský sviatok Jom kipur - pokúsil dostať v meste Halle do budovy synagógy. Podľa prokuratúry bolo jeho cieľom zastreliť čo najviac z 52 ľudí, ktorí sa tam v tom čase nachádzali. Násilný čin priamo či nepriamo poškodil 43 ľudí, ktorí sú takisto súčasťou súdneho procesu.



Keď sa mu nepodarilo vojsť do budovy cez zabarikádované dvere, zavraždil pri úteku z miesta činu dvoch ľudí - neďaleko synagógy 40-ročnú ženu a v predajni s kebabom 20-ročného muža. Páchateľ útok streamoval naživo cez internet. Polícia ho zadržala o hodinu a pol neskôr približne 50 kilometrov od Halle.



Muž čelí tiež obvineniam z podnecovania k nenávisti, ublíženia na zdraví a vydierania. Podľa prokuratúry konal na základe "antisemitského, rasistického a xenofóbneho presvedčenia".



V prípade uznania za vinného mu hrozí doživotný trest odňatia slobody. Stephan Balliet sa k väčšine obvinení priznal.



Páchateľov obhajca Hans-Dieter Weber v stredu povedal, že Balliet je plne trestnoprávne spôsobilý.