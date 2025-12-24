< sekcia Zahraničie
Na súdoch vzrástol počet trestných prípadov kvôli obranným kontraktom
Autor TASR
Moskva 24. decembra (TASR) - Ruské úrady po začiatku invázie na Ukrajinu trestne stíhajú najmenej 34 ľudí pre neplnenia štátnych obranných zmlúv. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na dokumenty zverejnené na webovej stránke moskovských súdov. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times.
Agentúra Reuters identifikovala najmenej 11 obžalovaných vedúcich pracovníkov spoločností a dvoch vrcholových manažérov. Najmenej päť už bolo odsúdených až na šesť rokov vo väzení a vo väzbe na súd čaká približne 15 ďalších.
Bývalý prezident a súčasný podpredseda Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v roku 2023 varoval vedúcich predstaviteľov obranného priemyslu, že za neplnenie zmluvných záväzkov ich môže čakať trestné stíhanie.
Podľa ruskej redakcie denníka The Moscow Times bolo v prvých ôsmich mesiacoch roku 2025 na súdoch podaných 43 žalôb súvisiacich so štátnymi obrannými zmluvami, čo je najviac od začiatku vojny. Pre porovnanie - v roku 2024 to bolo 34, v roku 2023 36 a v roku 2022 32. V troch rokoch pred vojnou ich ročne nebolo viac ako 23.
Kremeľ, ministerstvo obrany a štátny zbrojársky konglomerát Rostec po rozpútaní vojny začali centralizovať rozhodnutia a postihovať dodávateľov. Konzultant londýnskeho think-tanku Chatham House Mathieu Boulegue to považuje z dlhodobého hľadiska za poškodzovanie schopnosti firiem inovovať a modernizovať výrobu.
Takýto tlak podľa agentúry Reuters nevydržal Vladimír Arseniev, šéf vedeckovýskumného ústavu Volna, kde vyrábajú komponenty pre komunikačné zariadenie v tankoch. Pre problémy s dodávkami armáde sa na Červenom námestí neďaleko mauzólea V. I. Lenina 26. júla 2024 polial benzínom a zapálil. S ťažkými popáleninami ho zachránili v nemocnici.
Podľa The Moscow Times sa zo 43 žalôb od januára do augusta 2025 28 priamo týkalo neplnenia zmlúv, 13 úplatkárstva a dve rozsiahlych podvodov. Úrady tento rok častejšie uplatňujú články trestného zákona týkajúce sa zneužitia právomoci a porušenia zmluvy, v roku 2024 sa takmer polovica prípadov týkala podvodu.
Vzrástli aj prípady korupcie, za prvých osem mesiacoch roku 2025 ich bolo 13 v porovnaní so siedmimi v roku 2024, deviatimi v roku 2023 a desiatimi v roku 2022.
